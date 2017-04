Gekrönte, ungekrönte und geköpfte Häupter in Solothurn

Die etwas andere Stadtführung durch die Altstadt Solothurn am Samstag, 13. Mai 17 um 16.00 Uhr! Der freischaffende Stadt(ver)führer Markus von Arx (ver)führt Sie mit seiner aktuellen Themenführung: „Gekrönte, ungekrönte und geköpfte Häupter in Solothurn“ durch die Altstadt. Die über 2000-jährige Stadtgeschichte von Solothurn ist geradezu prädestiniert, den interessierten Gästen die zum Teil bewegenden und interessanten Lebensgeschichten der historischen Personen und deren Gebäude in lebendiger Erzählweise näher zu bringen.

Haben Sie gewusst, dass Solothurn eine burgundische Krönungsstadt war? Wer waren die beiden Niklaus von Wengi? Wer war Barbara von Roll? Was hatte Papst Martin V. mit Solothurn zu schaffen? Betrat Napoleon Bonaparte je Solothurner Boden? Hatte der Scharfrichter noch andere Aufgaben als Menschen in den Tod zu befördern? Haben Sie gewusst, dass man früher in Solothurn schon mal schnell den Kopf verlieren konnte? Diese und viele andere Geschichten erleben und hören Sie bei dem 90-minütigen Stadtrundgang mit dem Stadt(ver)führer. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Besammlung: Samstag, 13. Mai 17, 16.00 Uhr, Baseltor Aussenseite.

Weitere Informationen auf meiner Homepage: www.stadtverführungen.ch.