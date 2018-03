Das Original, der Stadtverführer von Solothurn, Markus von Arx, entführt Sie mit seinen lebhaft erzählten Geschichten in die Realität der Vergangenheit!

Haben Sie gewusst, dass Solothurn eine der ältesten Städte der Schweiz ist und dazu eine burgundische Krönungsstadt war? Wer waren Urs und Viktor? Was bewirkten die beiden Niklaus von Wengi? Wer waren Barbara von Roll und Gertrud von Sury? Zu diesen beiden starken und unvergesslichen Frauen von Solothurn wird Ihnen der gewiefte Stadtverführer einiges zu erzählen wissen. Was ist ein Ambassador? Hören und staunen Sie, wie es damals an diesem Hof von „petit Versailles“ zu und her ging. Warum man früher in Solothurn schon mal den Kopf verlieren konnte und viele andere dramatische und heitere Geschichten der Bürger Solothurns erfahren Sie vom Geschichtenerzähler und Stadtverführer. Besammlung: 15.30 Uhr Baseltor, Aussenseite. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Kosten pro Person CHF 15.00. Findet bei jeder Witterung statt. Mehr Informationen zu weiteren Führungen, Angeboten und Preisen bei: www.stadtverführungen.ch