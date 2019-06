Bürgergemeindeversammlung vom 5. Juni 2019

An der Bürgergemeindeversammlung vom 5. Juni 2019 in der Bürgerstube des Kaltenbrunnenhofes in Trimbach konnte der Präsident Martin Staub 10 Bürgerinnen und 11 Bürger, darunter 4 Ehrenbürger, begrüssen.

Nach der Totenehrung, der Wahl des Stimmenzählers und der Verlesung des sehr ausführlichen Protokolls der letzten Gemeindeversammlung durch den Bürgerschreiber Franz Lutz, stimmte die Versammlung dem Antrag des Gemeinderates zu, vom Ertragsüberschuss von 47’612 Fr. für zusätzliche Abschreibungen 23’400 Fr. zu verwenden und die restlichen 24’212 Fr. dem Eigenkapital zuzuschlagen.

Somit schliesst die Bürgerrechnung mit einem Mehrertrag von 47’798 Fr., die Forstrechnung mit einem Mehraufwand von 23’58 Fr. ab. Das ergibt in der Gesamtrechnung einen Ertragsüberschuss von 24’212 Fr. Voranschlagt war ein Aufwandüberschuss von 15’339 Fr.

Die Jahresrechnung 2018 wurde von der Versammlung einstimmig genehmigt. Der Präsident dankte allen daran Beteiligten für das gute Resultat, vor allem der Finanzverwalterin Maya Gerny für die saubere und exakte Buchführung, der Land- und Liegenschaftskommission für die gute Betreuung der Liegenschaften, dem vertrauensvoll arbeitenden Zweckverband Forstbetrieb Unterer Hauenstein und der Rechnungsprüfungskommission für die pflichtgetreue Erledigung ihrer verantwortungsvollen Arbeiten.

Der Präsident orientierte die Anwesenden, dass der Bürgerrat seit der letzten Versammlung folgenden 8 Frauen, 6 Herren und 7 Kindern das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat:

- Frau Sara de Brito

- Herr Burak Yildirim mit den Töchtern Erva und Bilge

- Herr Raffaele Ferreri

- Herr Vito Ferreri-Pavia mit Ehefrau Anna Maria

- Herr Bejtush Shuti-Tahiri mit Ehefrau Sabile und den Söhnen Agon und Luan

- Herr Volkan Cubuk

- Frau Pinar Bedir Gül

- Herr Irfan Curri-Kalludra mit Ehefrau Haxhere und den Söhnen Ledion, Elion und Riard

- Frau Merve Bastürk

- Frau Djellza Elshani

- Frau Rrezarta Elshani

Zum Schluss der Versammlung teilte der Präsident noch mit, dass der diesjährige Seniorinnen- und Seniorenausflug am Donnerstag dem 12. September stattfindet.

Er dankte allen Anwesenden für ihre Teilnahme und ihr Interesse an der Bürgergemeinde und lud alle ein zu einem erfrischenden Trunk und der traditionellen Pizza.

Toni Friker