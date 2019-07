Das Grand Casino in Baden hatte Besuch von einigen Mitgliedern des FC Aristau, welche sich dort gemeinsam trafen. Insgesamt fanden sich 25 Mitglieder einer der Clubs ein, worunter sich auch 10 Damen befanden. Auf dem Programm standen dabei unter anderem das Spiel, der Spaßß, sowie auch die Unterhaltung und ein leckeres nächtliches Essen im Casino.



Bevor es für die Mitglieder in das Casino ging, trafen sich diese am Bahnhof in Aristau. Der Club, von welchem sich leider diverse Mitglieder nicht zu dem Treffen im Casino einfanden und sich für diesen Umstand entschuldigten, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Stützen aus finanzieller Sicht für den FC Aristau entwickelt. Im Foyer des Grand Casino Baden wurden die Mitglieder bereits erwartet. Dort genossen sie einen Apèro und wurden in die Spiele Roulette und Black Jack eingeführt, wobei die Croupiers auch die Fragen stets freundlich und kompetent beantworteten.



Bei anschließenden internen Spielen könnten die Mitglieder verschiedene Säckchen gewinnen, welche mit Jetons gefüllt waren. Das Essen bestand aus Salat, einem Hauptgang und einem Dessert, sowie Wein im Casinorestaurant. Bei dem Gang in das Casino stürzten sich einige direkt in das Spielvergnügen, während andere den Profis erst etwas über die Schulter schauten. Verluste wurden achselzuckend hingenommen, größere Gewinne nicht weiter bejubelt. Dennoch packte das Spielfieber auch diese, sodass sie sich auch im Roulette oder Black Jack versuchten und Pokerspielern über die Schultern schauten, wobei die Karten stets gut verdeckt wurden, alles sehr ähnlich wie online bei casino24. An der Bar fand nach dem Spielvergnügen dann noch eine gemütliche Unterhaltung mit den Kollegen statt.



Die Heimfahrt fand nach dem Abend mit dem Zug nach Aristau statt, auf welcher die Mitglieder den Abend noch einmal Revue passieren ließen. Einige berichteten von dem Glück des Gewinns, andere gestanden sich ein, dieses Mal kein Glück gehabt zu haben. Sicher ist, dass sie dem Casino wieder einmal einen Besuch abstatten werden. Der Vorstand des FC Aristau, bedankte sich bei den Mitgliedern des Top Club 54 und auch bei dem Casinopersonal des Grand Casino Baden für den schönen, spannenden und interessanten Abend. Anlässe sind bereits schon für den 22. August und 15. November 2019 in Planung, bei welchen auch die Mitglieder des Clubs herzlich willkommen sind.