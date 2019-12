Gemütlicher Ausklang des Wanderjahres 2019

Eine gut gelaunte Wanderschar traf sich am Mittwoch, 18. Dezember auf dem Sternenplatz für die letzte Wanderung im alten Jahr. Dazu einige erklärende Worte: Einmal im Monat findet eine ganztägige Wanderung statt, welche vom Leiterteam organisiert wird. An den übrigen Mittwochmorgen trifft man sich um 9.00 Uhr auf dem Sternenplatz für eine Wanderung bis zum Mittagessen. Vor dem Abmarsch wird jeweils gemeinsam beraten, wohin es gehen soll. Zur Wanderung gehört natürlich immer eine Kaffeepause. Seniorinnen und Senioren welche noch nie an einer solchen Wanderung dabei waren, sind herzlich eingeladen, sich einmal an einem Mittwochmorgen um 9.00 Uhr auf dem Sternenplatz einzufinden um mitzumarschieren und die Mitglieder der Wandergruppe kennen zu lernen. Während die Wanderinnen und Wanderer Richtung Egelsee marschierten, waren einige Mitglieder bereits im Pfadihaus, um die Tische zu decken und ein kleines Mittagessen vorzubereiten. Kurz vor 12.00 Uhr traf die Wanderschar im Pfadihaus ein, wo die Leute vom Küchenteam bereits fleissig am Risotto rühren waren. Inzwischen waren weitere Gäste, welche nicht an der Wanderung mitmachten, eingetroffen und man genehmigte sich den Apéro, bestehend aus einem feinen Weisswein und Salzgebäck. Der kurz darauf servierte Risotto schmeckte so wunderbar, dass sich die Meisten in der Küche einen zweiten Teller nachschöpfen liessen. Bevor man sich ans Dessertbuffet machte, hielt Ruedi Kalt vom Leiterteam einen Rückblick auf das vergangene Wanderjahr. Es fanden 30 Mittwochmorgen- und 11 Monatswanderungen statt. Am Mittwochmorgen waren im Durchschnitt 20 und an den Monatswanderungen 42 Personen dabei. Mit einem riesigen Applaus bedankte man sich für den ausführlichen Bericht, die grossartige Arbeit des Leiterteams und beim Küchenteam für das feine Mittagessen. Nach Kaffee und Kuchen löste sich die Gesellschaft langsam auf. Einige Mitglieder der Wandergruppe besorgten noch den Abwasch, stellten Tische und Stühle zusammen und sorgten dafür, dass alles wieder blitzblank war. Alle waren sich einig, es war ein tolles Wanderjahr und man freut sich bereits auf die Fortsetzung 2020.

Wandergruppe Spreitenbach