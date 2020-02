Generalversammlung Bäuerinnen- und Landfrauenverein Aristau

Das Plaudern ist ein wichtiger Bestandteil. Aus diesem Grund treffen viele Landfrauen bereits eine halbe Stunde früher ein. An der Tür werden sie herzlichen von den Frauen des Vorstandes begrüßt. Sie können ebenfalls die Essensmarke für das Abendessen erwerben. Es stellt sich bei einigen Damen die Frage, wofür das grüne "Zetteli" sei. Hierbei handelt es sich um den Eintritt für die Badi.



Das diesjährige Motto ist Sommer, Sonne, Wasser. Dies wird beim Hereingehen bereits klar. Aus diesem Grund nennt sich die Veranstaltung Badi. Auf den Tischen finden sich Dekorationen mit Steinen, Muscheln und Co. wieder. Auch Badeenten gehören zum Repertoire. Stand Up Paddle, Liegestühle, Schwimmringe, Gummiboote und weitere Artikel, die an schönen Sommertagen Verwendung finden, sind wiederzufinden.



Die Dekorationen werden stets an die Tätigkeiten des vorangegangenen Jahres angelehnt. Der Vortrag rund um die Äschisee sowie ein Spaziergang waren ausschlaggebend für die aktuelle Dekoration. Die Frauen sind mehr als begeistert.



Ebenfalls findet sich ein Tisch mit den Kursarbeiten des letzten Jahres wieder. Dieser genießt einen regen Zulauf. Die Arbeiten wurden von zwei Vorstandsmitgliedern wirkungsvoll in Szene gesetzt. Außerdem können sie wieder Kursangebote für das aktuelle Jahr vorweisen.



19:30 Uhr bittet die Vorstandschefin, Sabine Havelka, zu Tisch. 115 Essen werden in Windeseile serviert. Es wurde in der Metzgerei Stampfli in Äschli zubereitet. Diverse Salate und heißer Beinschinken zieren das Menü und finden jede Menge Zuspruch.



20:30 Uhr wird der geschäftliche Teil durch Sabine Havelka eingeleitet. Unter anderem werden bei der Generalversammlung zwei Vorstandsfrauen verabschiedet. Ebenso wurden neue Vorstandsfrauen gewählt - auch für die Gemeinde Derendingen. Das Projekt des kantonalen Bäuerinnen - und Landfrauenverbandes "Tavolata" wird durch Rita Hänggi etwas genauer erläutert.



Nach dem geschäftlichen Part des Abends wird eine Tanzshow eingeleitet. Die Tanzschule Tschui in Solothurn zeigt, was sie kann. Heißer Samba, gefühlsvolle Rumba sowie Jazz und Breakdance gehören zu den Tanzeinlagen der Tänzer. Die Show geht eine halbe Stunde und wird mit einem kräftigen Applaus gebührend gewürdigt.



Nun fehlt nur noch das alljährlich angestrebte Dessertbuffet. In diesem Jahr ist es klein jedoch fein. Verschiedenste Cremes und Blechkuchen erfreuen die Frauen. Bei Kaffee und Kuchen wird rege geplaudert und die Generalversammlung entspannt ausgeleitet. Kurz vor Mitternacht beginnt dann der Heimweg.