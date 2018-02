Präsidentin Conny Boss kann die aktiven Musikanten sowie den Ehrenpräsidenten Georg Portmann und zwei Ehrenmitglieder begrüssen. In ihrem Jahresbericht hält sie Rückschau auf ein schwieriges, aber doch zufriedenstellendes Vereinsjahr.

Der Mitgliederbestand ist ein Dauerthema. Es fehlen wichtige Stimmen, sodass ein grösserer Auftritt nur mit genügend Aushilfen möglich wird. Deshalb ist es besonders erfreulich, dass zwei neue Mitglieder mit Applaus in den Verein aufgenommen werden können: Urs P. Meier (aktuell Dirigent) und Michael Ingold. Das wird leider relativiert durch einen Rücktritt wegen Fokussierung auf sportliche Tätigkeit. Wer Interesse hat, bei der MGO das Musizieren (wieder) zu pflegen, bei einem überschaubaren Verein, der auch Wert auf Geselligkeit legt, melde sich doch bei einem Mitglied, über die Homepage www.mgobergerlafingen.ch oder komme einfach an einem Dienstag an die Probe zum Schnuppern!

Für fleissigen Probenbesuch (je 97 %!) können geehrt werden: Johann Burkhalter und Hugo Gasche. Musikalische Jubiläen gibt es keine. Der Vorstand und die Besetzung der übrigen Posten bleiben unverändert.

Das neue Vereinsjahr bringt einige Herausforderungen: Brunch mit Jubilarenehrung, Konzert an den Biertagen, Muttertag-Predigt und -Ständeli, Empfang Senioren nach dem Ausflug, öffentliches Racletteessen, Teilnahme an der Schneebar, Adventsevent und durchs Jahr einige Ständeli.

Der Abend wird abgeschlossen bei einem gemeinsamen Imbiss mit den Partnerinnen und Partnern der Mitglieder.