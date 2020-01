Generalversammlung der Trachtengruppe Schinznach-Dorf

Kürzlich führte die Trachtengruppe Schinznach-Dorf seine Generalversammlung durch.

Nach einem feinen Nachtessen im Kafitassli in Schinznach konnte Präsident Werni Vogel

zur 93. ordentlichen Generalversammlung begrüssen.

Im Jahresbericht liess der Vorstand das verflossene Vereinsjahr nochmals aufleben. Kassierin Yolanda Jordi erläuterte mit gekonnter Art das Ergebnis der Jahresrechnung.

Für 40 Jahre treu zur Trachtengruppe wurde Trudi Lüem mit einem Präsent geehrt.

Auch im Jahre 2020 ist wieder einiges für die Trachtengruppe los. Unter andrem einen Auftritt im Süssbach in Brugg sowie am 1. August im Kurhotel in Schinznach Bad usw.

Höhepunkt wird sicher wieder der schon fast zur Tradition gehörende Tanzabend vom Donnerstag, 30. April ab 20.15 Uhr in der Mehrzweckhalle Schinznach-Dorf sein.

Zurzeit hat die Trachtengruppe Schinznach-Dorf 29 Mitglieder, neue Gesichter sind jederzeit willkommen. Probetag ist Montagabend (20.30 – 22.00 Uhr) ausser in den Ferien. Auskunft bei jedem Mitglied der Gruppe.

Mit einem Kaffee und Dessert und diversen Gesprächen ging die 93. Generalversammlung gegen Mitternacht zu Ende.