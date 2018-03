Am 16. März 2018 trafen sich Mitglieder, Sponsoren, Freunde und Interessierte zur ordentlichen Generalversammlung des Vereins zur Unterstützung des therapeutischen Reitens und der heilpädagogischen Förderung Behinderter mittels Reiten. Der wichtigste Vereinsanlass des Jahres fand, wie auch in den Vorjahren, im Restaurant Helvetia in Gontenschwil statt.

Dieses Jahr überbrachte Frau Gemeindeammann Renate Gautschy, unserer Standortgemeinde Gontenschwil, die Grüsse des Gemeinderates und nahm an der Generalversammlung teil. Sie stellte mit Stolz fest, dass der Ponyhof eine Bereicherung für die Gemeinde sei und dankte Doris Unseld-Markstaller für die langjährige und gute Zusammenarbeit.

Durch Mitglieder- und Sponsorenbeiträge konnten auch im vergangenen Vereinsjahr 2017 heilpädagogische Lager und viele Reitstunden für Behinderte mitfinanziert werden. Durch den Verein werden die Kosten übernommen, welche von den Behinderten selber, deren Angehörigen oder den Heimen und Schulen nicht getragen werden können. Im Jahr 2017 konnte der Verein CHF 15‘960 beitragen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Unterstützungsverein und der Besitzerin und Leiterin des Ponyhofs Schwarzenberg, Doris Unseld-Markstaller, ist vertraut. An den vier Vorstandsitzungen pro Jahr werden Informationen und Anliegen ausgetauscht und einander mit Rat und Tat zur Seite gestanden.

Ziel des Unterstützungsvereins ist es, das Angebot des Ponyhofes einer grösseren Anzahl von Behinderten zugänglich zu machen. Aus diesem Grund ist der Verein weiterhin auf Mitglieder- und Sponsorensuche. Weitere Infos unter www.ponyhof.ch, siehe unter Unterstützungsverein.

Corina Loosli