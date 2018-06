Der Verein Christchindli-Märt steckt bereits in den Vorbereitungen für den kommenden Christchindli-Märt. Am 21. Juni 2018 hiess es kurz innehalten, denn man fand sich bei sommerlichen Temperaturen zur diesjährigen Generalversammlung im Restaurant Bijou ein.

Die Präsidentin Ursula Lightowler konnte alle Mitglieder des Vorstands, sehr geschätzte Ehrenmitglieder sowie Vertreter von Bremgarten Tourismus begrüssen.

„Der 23. Christchindli-Märt war für uns ein Markt mit Höhen und auch Tiefen!“, resümiert die Präsidentin in ihrem Jahresrückblick. Ein Höhepunkt war sicher die neue Weihnachtsbeleuchtung, welche der Verein Christchindli-Märt am 1. Dezember 2017 feierlich einweihen durfte. Hier gilt ein sehr grosses Dankeschön den zahlreichen Sponsoren, die sich teils mit grosszügigen Beträgen an der neuen Weihnachtsbeleuchtung beteiligten. „Wir wurden überrascht von der regen Beteiligung“, erzählte der Kassier Robert Lightowler und weiter, „das ist spitze, dies war ja nicht budgetiert!“ Die Kommentare auf die neue Beleuchtung waren meistens sehr positiv. Der Markt, verlief ohne grosse Unfälle und war einer der Friedlichsten seit Bestehen. Auch der Auf- und Abbau verlief wie gewohnt sehr koordiniert und ohne grosse Probleme.

Ursula Lightowler bedankte sich herzlich bei allen Mithelfern und Mithelferinnen und beim Vorstand. Vor allem aber auch dankte sie der Männerriege, der Zivilschutzorganisation und den Mitarbeitern des Bauamtes sowie dem Stadtrat. Ohne diese Leute wäre man nicht in der Lage, den Christchindli-Märt, wie er in der heutigen Form besteht, durchzuführen und den Auf- und Abbau zu bewältigen.

Weiter führte die Präsidentin aus: „Am Sonntag spielten die Wetterverhältnisse nicht so ganz mit! Dies war für uns und Bremgarten eine neue Erfahrung im negativen Sinn!“

Das Wetter kann man nicht beeinflussen. Vor allem der Wind, wie es am letzten Markt der Fall war, stellte ein grosses Risiko dar und machte die Situation teilweise gefährlich.

Dies schlug sich auch in den Zahlen nieder, gut zusehen, als der Kassier Robert Lightowler im Anschluss die Jahresrechnung präsentierte. Zum ersten Mal musste man einen Verlust verzeichnen. Er führte aus, dass die Ausgaben bei jedem Christchindli-Märt etwa gleichbleibend sind, die Einnahmen jedoch, wie gesehen, sehr wetterabhängig sind. Dies wiederum rechtfertigt die Schlechtwetterrückstellungen, die jedes Jahr gemacht werden. Die Jahresrechnung 2017/2018 wie auch das Budget 2018/19 wurde in der Folge genehmigt. Budgetiert ist ein weiterer kleiner Ausbau der neuen Weihnachtsbeleuchtung vor allem unter Verwendung der bereits angeschafften Elemente. Es wird einige Jahre dauern, bis auch die restlichen Gassen in neuem Glanz erstrahlen können. Ursula Lightowler verspricht, dass der Verein Christchindli-Märt versucht so bald wie möglich einen Schritt weiter zu kommen.

Zum Schluss wurde die Generalversammlung durch eine Fragerunde, welche sich zur Ideensammlung wandelte, abgerundet. „Dies war eine der besten Sitzungen!“, freute sich Ursula Lightowler und bedankte sich für die interessante Diskussion und die vielen Anregungen.

Der Verein Christchindli-Märt würde sich sehr über Interessenten für den Vorstand freuen. Nähere Auskünfte dazu erteilt gerne die Präsidentin Ursula Lightowler 056 496 32 07.

Fränzi Durrer