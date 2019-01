Leistung und Kameradschaft

Im Pfarreiheim Hägendorf hielt die Musikgesellschaft Hägendorf-Rickenbach unter der speditiven Leitung von Präsident Hansruedi Schweizer die GV ab

Leistung

An den musikalischen Höhepunkt mit "Das Grosse Finale" aus dem Jahr 2017 konnte der Verein nahtlos anschliessen, bot doch das Jahreskonzert 2018 mit vier musikalischen Blöcken vielfältige Musikrichtungen und begeisterte das Jubiläum.

Die zielgerichtete Führung durch Ehrendirigent Oliver Waldmann bildet Grundlage für weitere Jahre guter Zusammenarbeit auch mit Teilnahme am regioneln Musiktag in Aedermannsdorf.

Mit Jugendmusikschule - "Beginner-Band" und der neuen Jugendmusik Untergäu wird auch der Grundstein für einen gesicherten Nachwuchs gelegt. Die Jugendmusik Untergäu wird weiterhin von Mige Stalder geleitet, der sich vereinsintern aber

berufshalber etwas entlastet.

Statutarisches

Der Vorstand - besonders der langjährige Präsident Hansruedi Schweizer - führen den Verein auch ins neue Vereinsjahr.

Immer noch solide sind die Finanzen des Vereins, obwohl 2018 auch eine Vereinsreise an den Gardasee auf dem Programm stand.

Kein Austritt standen den beiden Neu-Eintritten von Dagmar Husi-Wolf und Stephanie Beck gegenüber. Daniel Kronenberg übernimmt die Musikkommission. Neue Vize-Dirigentin ist

Susanna Hodel.

Passiveinzug

Es wird am bisherigen Einzug an der Haustüre festgehalten, denn brieflich kostet viel Geld und das Risiko tieferer Erträge will man nicht eingehen. Mit dem Passiveinzug wird aber auch der direkte Kontakt der Musik zur Bevölkerung gepflegt.

Neue Ehrenmitglieder

Mit 20 Jahre Vereinszugehörigkeit werden Manuela Born-Frey,

Barbara Schlatter und Mige Stalder Ehrenmitglieder.

Freundschaftstreffen mit Hohenstaufen

Vom 7. - 10. Juni 2019 weilen die Musikkameradinnen und Musikkameraden aus Hohenstaufen wieder einmal in Hägendorf. Es sind verschiedene Konzerte und Aktivitäten

geplant, bei denen auch die Bevölkerung zum Mitwirken eingeladen ist.

Kameradschaft

Mit geschlossenem Auftreten und eben auch der Musikreise wird die Kameradschaft gepflegt in einem Verein, der auch eine überaus erfreuliche Altersstruktur - inkl. Vorstand - ausweist und auf eine gute Zukunft hoffen lässt.



whh