Generalversammlung, Freitag, 18. Januar 2019

Der Präsident Fabian Scheuss begrüsste die Mitglieder zur 32. GV im Gasthof Eintracht in Bellikon.

Nach einem feinen Nachtessen konnte der geschäftliche Teil speditiv abgewickelt werden.

Mit grosser Freude konnten wir 5 neue Aktiv-Mitglieder in unseren Verein aufnehmen. Das sind, Silvan Frey, Eveline Näpfer, Salome Wyss, Ruedi und Daniela Seeholzer.

Wir wünschen ihnen viel Freude in unserem Verein.

Im Jahresprogramm für das Jahr 2019 ist unter anderem unser alljährliches Herbstfest vom 26./27. Oktober in der MZH-Eggenwil sowie die Teilnahme am Schweizerischen Volkstanzfest in Langnau i. E. vom 29. Juni.

Freude am Tanzen? Dann bist du genau richtig bei uns.

Die Volkstanzproben der Erwachsenen jeweils am Freitagabend von 20.30-22.00 Uhr.

Die Kinder- und Jugendgruppen Proben jeweils jeden zweiten Freitag von 17.00-18.30 Uhr je nach Alter statt. Die Proben finden jeweils in der MZH-Eggenwil statt.

Weiter Infos auf unserer Homepage: www.volkstanzgruppe-eggenwil.ch

Werni Vogel