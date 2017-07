Geschichten und Erfahrungen aus dem persönlichen Leben, erzählt von jungen und alten Menschen. Wie war das früher, wie ist es heute, wie wird es morgen sein? Das Erzählen und Zuhören ermöglicht gegenseitiges Verstehen. Jung und alt geben diesen Lebensgeschichten eine neue Qualität.

Der Anlass, welcher im Zusammenhang eines Projektes der Generationenakademie am 29. Juni 2017 zum dritten Mal in Solothurn durchgeführt wurde, war sowohl für die jungen als auch älteren Teilnehmenden ein humorvolles und bereicherndes Erlebnis.

Generationengemischte Gruppen spazierten durch die Altstadt Solothurns in Begleitung einer Moderatorin. An verschiedenen Orten erzählten sich die Teilnehmenden Geschichten aus ihrem Leben, die sie in Verbindung brachten mit einem Marktplatz, einer Kathedrale, einem Fluss, einer Bar... Die Moderatorin knüpfte historisches und aktuelles Wissen in die Geschichten ein. Der Spaziergang regte Jung und Alt auf geistiger, emotionaler und körperlichen Ebene an.

Mehr dazu kann unter www.erzaehl-cafe.com und www.generationenakademie.ch nachgelesen werden.