Gerhard Stauder - Neu als Mitglied der Finanzkommission Gränichen

Die Ortspartei SVP Gränichen will in der Gemeinde aktiv mitwirken, deshalb stellen wir einen kompetenten Kandidaten für die Ersatzwahl der Finanzkommission vom 29. November 2020 vor:

Gerhard Stauder Jg. 1970 ist in Lachen SZ aufgewachsen. Er wohnt seit Mai 2013 in Gränichen. Im Mai 2017 ist er der SVP Gränichen beigetreten. Bereits im März 2019 wurde Gerhard Stauder an der Generalversammlung in den Vorstand gewählt, wo ihm das Amt des Vizepräsidenten anvertraut wurde.

Als Bankangestellter sind ihm finanzielle Fragestellungen und deren Lösung geläufig. Zudem setzt er sich heute schon aktiv und kompetent dem Gemeindewohl in der Schulpflege und als OK Präsident des Jugendfest 2021 aktiv ein. Aus diesem Grund empfehlen wir Gerhard Stauder zur Wahl.

Hohe Einsatzbereitschaft und die Liebe zu Gränichen!

Zu den fachlichen Qualitäten kommen bei unserem Kandidaten auch hohe Einsatzbereitschaft und Motivation dazu. In den nächsten Jahren ist erkennbar, welche Herausforderungen, auch finanzieller Art, auf uns zukommen werden. Für ihn ist Gränichen in den letzten Jahren zu seinem Lebensmittelpunkt geworden. Aus diesem Grund können wir uns auf Gerhard Stauder verlassen. Bitte wählen Sie am 29. November 2020 Gerhard Stauder in die Finanzkommission.

Wir danken für Ihre Unterstützung.