Wenn Sie Ihre Geschenke zu Weihnachten sorgfältig verpacken, machen Sie auf jeden Fall einen besseren Eindruck. Etwas Zeit, Geduld und eine gewisse Fingerfertigkeit sind von Nöten, aber es ist den Aufwand wert. Danach können Sie dem Geschenk mit Schleifen und Verzierungen eine einzigartige Note verleihen. Wenn Sie fertig sind, haben Sie ein schönes Geschenk, das Sie einem geliebten Menschen schenken können.

Die ersten Schritte vor dem Verpacken

Nachdem Sie alle Materialien (Geschenkpapier oder Seidenpapier, Schere, Geschenkband, Klebeband, gegebenenfalls Geschenkboxen, Grußkarten und Stifte) bereitgelegt haben, entfernen Sie zunächst alle Preisschilder. Es gibt nichts ärgerlicheres, als ein Geschenk sorgsam auszuwählen und zu verpacken und schließlich an Heiligabend zu merken, dass Sie das Preisschild daran gelassen haben. Wenn Sie den Aufkleber nicht entfernen können, dann können Sie den Preis einfach mit einem schwarzen Filzstift übermalen. Ein weiterer Trick ist, ein Stück Klebeband auf das Preisetikett zu kleben und es dann abzuziehen, so dass sich das Preisschild mit löst.

Optional können Sie das Geschenk in eine Geschenkbox legen. Auf diese Weise können Sie auch nicht rechteckige Geschenke leicht und zügig verpacken. Sie finden Geschenkboxen in denselben Geschäften, die auch Geschenkpapier, Seidenpapier, Geschenk-Tragetaschen etc. anbieten. Ein vertrauenswürdiger Online-Anbieter mit langer Erfahrung ist z.B. http://packanddesign.com/.

Nachdem Sie das Geschenk in die Geschenkbox gelegt haben, sollten Sie die Oberseite der Box mit Klebeband verschließen, um ein Öffnen während des Verpackens zu verhindern.

Geschenkpapier und Geschenkbox richtig verwenden

Am besten arbeiten Sie auf einer großen, glatten und ebenen Fläche, wie z.B. einem Parkettboden oder Tisch. Dann rollen Sie das Packpapier aus. Es muss mehr als doppelt so lang sein wie das Geschenk lang und hoch ist und an jeder Seite mindestens so breit überstehen wie das Geschenk hoch ist. Schneiden Sie das Geschenkpapier noch nicht von der Rolle ab.

Legen Sie das Geschenk bzw. die Geschenkbox mit der Oberseite nach unten auf die Mitte des Papiers. Nun falten Sie das freie Ende des Geschenkpapiers um das Geschenk, so dass es etwa die Hälfte der oben liegenden Seite bedeckt, und fixieren es mit Klebeband. Bedecken Sie die andere Hälfte mit der aufgerollten Seite, so dass das Geschenk nun vollständig mit Geschenkpapier bedeckt ist.

Schneiden Sie das Papier jetzt so von der Rolle ab, dass es um einige Zentimeter überlappt und kleben Sie es fest. Wenn Sie eine ganz gerade Kante wünschen, können Sie die Kante des Papiers vor dem Festkleben nach innen falten. Und wenn Sie ein sehr großes Geschenk verpacken, müssen Sie möglicherweise mehrere Klebestreifen verwenden.

An den Seiten des Pakets drücken Sie das Papier flach an die Unterkante der Box und falten die Ecken nach innen. Je nach Breite des überstehenden Papiers erhalten Sie so entweder ein Trapez oder ein Dreieck. Dies falten Sie nun nach oben auf das Paket, sodass es die Seite bedeckt und kleben es fest. Ihr Geschenk ist nun vollständig eingepackt.

Der Feinschliff – Geschenkband, Grußkarten und mehr

Zunächst einmal müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Geschenkband lang genug ist. Für die "klassische" Variante mit einem Kreuz auf der Ober- und Unterseite, brauchen Sie ein Band mit zweimal der Länge und Breite und viermal der Höhe der Geschenkbox und genug Spielraum, um eine Schleife zu machen.

Als erstes müssen Sie das Geschenk mit der glatten, unverklebten Seite nach unten auf die Mitte des Bandes legen. Führen Sie das Band nach oben auf das Paket, wo Sie beide Enden zu 90° überkreuzen und das Band stramm ziehen. Dann ziehen Sie das Band über die beiden verbliebenen Seiten, drehen das Geschenk um, führen die beiden Enden mittig unter der Mitte des Bandes auf der unverklebten Oberseite durch, verknoten es und binden eine Schleife. Mithilfe der scharfen Schneide einer Schere können Sie das überschüssige Band anschließend „abziehen“, so dass es sich kringelt.

Zuletzt können Sie noch ein hübsches Namens- oder Grußkärtchen am Geschenk befestigen oder die Namen oder weihnachtliche Grüße mit einem goldenen oder silbernen Filzstift direkt auf das Geschenkpapier schreiben und dem Geschenk so eine nette persönliche Note verleihen. Frohes Verschenken und frohe Weihnachten!