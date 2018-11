Buchstart ist ein gesamtschweizerisches Projekt zur Frühsprachförderung und zur ersten Begegnung von Kleinkindern mit Büchern. Bilderbücher sind nicht nur eine grosse Hilfe beim Spracherwerb, sie fördern auch die Gesprächskultur innerhalb der Familie und bieten Trost und Geborgenheit. Die Bibliothek Eiken-Münchwilen-Sisseln ist eine Buchstart-Bibliothek und organisiert so auch immer wieder Anlässe für die Kleinsten.

Für Kinder ab drei Jahren hatte das Bibliotheksteam deshalb die Leseanimatorin Pia Lanz-Kaiser engagiert und freute sich riesig über die erneut so grosse Teilnehmerzahl. 51 Besucher (35 Kinder mit 16 Begleitpersonen) lauschten gespannt der humorvollen Geschichte „Zwei für mich, einer für dich!“, in der ein Bär auf dem Heimweg im Wald drei Pilze findet. Sein Freund, das Wiesel, schmort sie sogleich in der schweren Pfanne. Doch dann haben die beiden ein Problem: Drei Pilze für zwei? Wie soll das gehen? Beide bringen ein Argument nach dem anderen, warum der eine mehr als der andere bekommen müsse: „Ich hab sie gefunden!“ „Ich hab sie zubereitet.“ „Aber nach meinem Rezept.“ „Ich esse Pilze lieber!“ „Ich bin grösser!“ „Ich muss noch wachsen …“ Bis plötzlich ein listiger Fuchs um die Ecke biegt und sich einen Pilz schnappt. Der hat einfach unseren Pilz geklaut! Gleichzeitig ist damit aber auch das Problem gelöst und Ruhe kehrt ein. Wenn das Wiesel nicht noch einen Nachtisch hätte: Drei Walderdbeeren…

Ein Bilderbuch über das Zählen, das Streiten, das Teilen - ein Buch, das in Wort und Bild zum Sprechen anregt und humorvoll ein pädagogisch wichtiges Thema ohne jeglichen moralischen Zeigefinger anspricht.

Zur Erinnerung bekam jedes Kind ein Bild mit dem Bären aus der Geschichte zum Ausmalen und konnte dieses mit Pilzen und bunten Blättern bemalen und verzieren. Um das feine Zvieri mit Lebkuchen, Mandarinen und anderen Knabbereien musste dann jedoch nicht gestritten werden. Das Bibliotheksteam hatte genug für alle vorbereitet, sodass weder ausgezählt noch geteilt werden musste.

Es blieb dann auch noch genug Zeit, um die Bibliothek zu entdecken und einige Büchlein anzuschauen. Erfreulicherweise haben sich gleich drei neue Familien für eine Mitgliedschaft angemeldet, die sich in Zukunft den vielfältigen und interessanten Bücherschatz der Eiker Bibliothek mit den bestehenden Kunden teilen werden.

