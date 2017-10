Gehörst du auch zu denjenigen, die ihr Leben gerne gesünder gestalten möchten, allerdings nicht so recht wissen, wie sie das im beruflichen Alltag umsetzen können? Wir haben hier 5 wertvolle Tipps zusammengestellt, die dir dabei helfen, das tägliche Leben gesünder zu gestalten, ohne gleich alles auf den Kopf stellen zu müssen!

1. Achte auf die Ernährung – gesunde Snacks zwischendurch

Dieser Tipp ist vermutlich nichts Neues für dich, aber man kann es einfach nicht oft genug sagen: Du bist, was du isst! Daher solltest du versuchen, dich so ausgewogen wie möglich zu ernähren und in der Arbeit auf ungesunde Snacks verzichten. Lebensmittel, die viel Zucker enthalten – dazu zählen Süßigkeiten, Softdrinks oder auch Produkte aus Weißmehl – sowie Fertiggerichte gilt es zu vermeiden, denn letztere enthalten in der Regel viel Zucker, Fett, Salz und künstliche Inhaltsstoffe. Wenn dich während der Arbeitszeit der Hunger überkommt, dann lass den Schokoriegel liegen und greif besser zu Obst und Gemüse!

Ein heißer Tipp: Iss bunt! Je bunter und frischer die Lebensmittel sind, die du zu dir nimmst, umso besser. Frisches Obst und Gemüse ist voller lebenswichtiger Vitamine, Ballaststoffe und Antioxidantien. Warum also nicht einen bunten Obstkorb für alle Mitarbeiter zur freien Entnahme im Büro bereitstellen?

2. Trinken, trinken, trinken!

Wasser ist Leben. Unser Körper besteht zu einem hohen Prozentanteil aus Wasser – abhängig von Faktoren wie Alter und Geschlecht zwischen 50 und mehr als 70 %. Wasser transportiert lebensnotwendige Nährstoffe in die Zellen, ist für die Entgiftung des Körpers unverzichtbar, steigert die Leistungsfähigkeit und vieles mehr. Deshalb ist es wichtig, über den Tag verteilt ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen!

Um das zu schaffen, sollte man immer eine Trinkflasche bei sich haben und regelmäßig trinken, auch wenn noch kein Durstgefühl besteht. Dieses ist nämlich bereits ein Warnsignal des Körpers und sollte am besten gar nicht erst aufkommen. Eine gute Idee ist, bedruckte Trinkflaschen an die Mitarbeiter zu verteilen, denn wenn eine Flasche mit Wasser auf dem Schreibtisch steht, dann greift man automatisch öfter danach. Trinkflaschen mit Logo sorgen übrigens nicht nur dafür, dass im Büro genug Wasser getrunken wird, sondern dienen außerdem als wirkungsvolles Werbemittel.

3. Sorg für ausreichend Schlaf

Schlafen ist nicht nur schön, sondern auch noch richtig gesund! Wer zu wenig schläft, fühlt sich schnell unausgeglichen, gereizt und hat oft Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren – nicht gerade die perfekte Voraussetzung für einen produktiven Arbeitstag. Zu wenig Schlaf wirkt sich außerdem negativ auf die körperliche Gesundheit aus und kann auf Dauer sogar das Herz schädigen.

Deshalb heißt es: früh schlafen gehen! Dann ist das Aufstehen am nächsten Tag auch nur mehr halb so schlimm.

4. Bring Bewegung in dem Alltag

Heutzutage wird bei den meisten Jobs gutes Sitzfleisch verlangt. Stundenlanges Arbeiten am Computer ist nicht gerade natürlich, allerdings oft nicht zu vermeiden. Um dennoch gesund und zufrieden zu bleiben ist es wichtig, für ausreichend Bewegung vor, zwischen und nach der Arbeit zu sorgen. Geh dafür zu Fuß in die Arbeit, fahr mit dem Fahrrad oder steig einfach eine Station früher aus dem Bus oder der U-Bahn. Auch kurze Spaziergänge in der Mittagspause wirken Wunder. Zieh außerdem Treppen Aufzügen vor und streck dich zwischendurch immer wieder ausgiebig. Das ist nicht nur gut fürs Gemüt, sondern auch für die Gesundheit!

Ein Vorschlag: Rede doch mal mit deinen Mitarbeitern oder Vorgesetzten – vielleicht lässt sich ja ein gemeinschaftliches Morgen-Yoga oder dergleichen organisieren?

5. Miteinander reden

Einsame Menschen sind anfälliger für Krankheiten und sterben früher – das ist wissenschaftlich erwiesen! Freunde und gute Beziehungen zu Kollegen senken erwiesenermaßen den Stresslevel und das Risiko, an Depressionen und anderen Krankheiten zu erkranken. Achte also darauf, dass du gute Beziehungen zu denen Kollegen pflegst. Zusammen Essen in der Mittagspause, ein gemeinschaftlicher Kaffee am Nachmittag und hin und wieder ein Feierabendbier stärken das Gemeinschaftsgefühl – außerdem geht man viel lieber ins Büro, wenn dort nicht nur die Arbeit, sondern auch gute Kollegen bzw. vielleicht sogar Freunde auf einen warten.

Gesunde Snacks zwischendurch, ausreichend trinken, genug Schlaf, viel Bewegung und eine gute Beziehung zu den Kollegen – so lautet die Zauberformel für einen gesunden Berufsalltag. Versuch doch mal einige Tage, dich konsequent daran zu halten und du wirst merken, wie sich dein allgemeines Wohlbefinden innerhalb kurzer Zeit steigern wird.