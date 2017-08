Die Schweiz gilt als sehr fortschrittlich im Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln. Als das erste Land in Europa hat die Schweiz die Nahrungsergänzungsmittel als ergänzende Medizinprodukte fest in der Verfassung verankert. Sie gehören hier zu der Kategorie der „Speziallebensmittel“ und gelten als Erzeugnisse, die Vitamine und Mineralstoffe sowie andere Ergänzungsstoffe enthalten. Nahrungsergänzungsmittel werden in unterschiedlichen Formen eingenommen. Sie werden als Kapseln, Flüssigkeit, Tabletten oder auch als Pulver verabreicht. Stoffe, die in Nahrungsergänzungsmitteln enthalten sind, sind verschiedene Vitamine wie Vitamin, A, B,C, D oder K, aber auch Mineralstoffe und Spurenelemente oder Aminosäuren.