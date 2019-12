Gewerbe- und Industrie-Verein Trimbach – Der Samichlaus besuchte die Trimbacher Schulkinder

Am Freitagmorgen besuchte der Samichlaus mit dem Schmutzli und seinen drei Eseln und dem Pferd die Trimbacher Schulkinder vor dem Mühlemattsaal in Trimbach. Die Kinder hatten viele Gedichte und Lieder für den Samichlaus vorbereitet und erhielten zum Dank Claussäckli mit Nüssen, Lebkuchen und Schokolade. Auch die Bewohner vom Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Oasis kamen vorbei und einige wussten sogar lustige Samichlausversli. Der feine alkoholfreie Kinder-Orangenpunsch für Gross und Klein kam gut an und war bei den Kindern besonders beliebt!

Walter Hürst