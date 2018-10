Rund 40 Personen fanden sich am späteren Nachmittag des Mittwochs, 26. September 2018, bei Stadelmann + Stutz AG ein. Nach einem kleinen Begrüssungsapéro wurde die Gruppe der anwesenden Gewerbetreibenden von Fahrwangen und das Verwaltungspersonal der Gemeinde in drei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe konnte jeweils die Holz-Fabrikation in der Halle, das 3D-CAD-Zeichnen oder eine Präsentation der Firma über die letzten 30 Jahre anschauen. Schliesslich durfte die Stadelmann + Stutz AG in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern. Wir danken der Stadelmann + Stutz AG für diesen spannenden Einblick in ihre Firma.

Anschliessend begaben sich die Teilnehmenden zum offiziellen Teil in die Aula der Primarschule. Dort gab es Informationen des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung. Dabei handelte es sich um spannende Projekte wie die Erschliessung Gügelimatt, Bauprojekte allgemein, Stand der Poststelle, etc. Auch visionäre Ideen der Gemeinde wurden vorgestellt.

Eigentlich wollten 4 Gewerbetreibenden ihre Betriebe vorstellen. Aufgrund von Krankheiten waren es dann aber nur deren 2. Der Einblick in diese beiden Betriebe (Physiotherapie Eckstein und Sileo Information Management AG) waren sehr spannend und lösten doch Diskussionen - unter anderem von Synergien - aus.

Die von der Gemeinde engagierte Firma Helene Hartmann Arbeitsintegration/Coaching, welche den Sozialdienst bei der Wiedereingliederung in den 1. Arbeitsmarkt entlastet, hielt auch ein kurzes Referat. Es wäre schön, wenn zukünftig weitere Arbeitsplätze in Fahrwangen angeboten werden könnten.

Auch der Gewerbeverein Seetal hatte einen kleinen Werbeblock, bevor es dann zum Apéro überging. Dabei folgten viele rege Diskussionen. Der Gemeinderat blickt auf einen erfolgreichen Anlass zurück und freut sich bereits wieder auf den nächsten Austausch in zwei Jahren. Vielen Dank an alle Beteiligten fürs Beitragen zu diesem gelungenen Anlass.