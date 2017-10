In der zweiten Herbstferienwoche, am 09., 10., 12. und 13. Oktober jeweils von 13.00 - 17.00 Uhr fand in Würenlingen im Jugendtreff Kuhgässli ein Beautyworkshop statt, der von der JAST durchgeführt wurde. Jeder Tag hatte ein anderes Motto. Das Angebot wurde von den 10 Teilnehmerinnen gross gelobt - sie konnten endlich etwas typisch Weibliches ausprobieren. Es wurde während den vier Tagen sehr viel gelacht, sich ausgetauscht, Spiele gespielt und Beautyprodukte hergestellt. Begonnen hat der Workshop mit Gesichtsmasken und Peelings, die aus verschiedenen Lebensmitteln hergestellt wurden. Früchte, Gemüse und viel Quark waren die Zutaten für eine reine Haut. Wichtig war, dass die Masken ganz einfach zu Hause nachgemacht werden konnten. Für den zweiten Tag schärften die Mädchen ihren Geruchsinn, um mehrere Parfüms mit ätherischen Ölen herzustellen. Jedes Parfüm bekam eine eigene Duftnote sowie einen selber kreierten Namen, von fruchtigen Düften bis zu winterlichem Zimt/Holz-Duft war alles dabei. Am Donnerstag standen die Mädchen vor einer Herausforderung: Sie konnten ihre alte Schminke wieder erneuern oder selber Lippenstifte und Lipgloss herstellen. Die Produktion der Produkte war nicht ganz einfach und benötigte viel Geschick und eine ruhige Hand. Dies war für die Mädchen jedoch kein Problem und die Lippenstifte konnten in allen möglichen Farben und Düften hergestellt werden. Da die Girls sich nun mit der Gesichtspflege und der Kosmetik vertraut gemacht haben, kam am Freitag, dem letzten Tag des Workshops, eine Make-Up Artistin (Vesa Hasanaj) vorbei. Sie erklärte den Mädchen den richtigen Umgang mit Schminke und zeigte ihnen, wie diese richtig angewendet wird, damit es natürlich wirkt. Die Mädchen hatten einen riesen Spass und konnten vieles mitnehmen auch für zu Hause. Das Ziel, den Mädchen einen bewussten Umgang mit Ihrem Aussehen zu vermitteln und ihnen die Gesichts- und Körperpflege näher zu bringen, ist gelungen. Sie wissen nun, was es heisst, sich selbst auch etwas Gutes zu tun. (DG)