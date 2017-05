Gemeinsam unterwegs ins Energiesystem der Zukunft (erneuerbar und energieeffizient) – es ist Zeit uns auf den Weg zu machen - mit einem JA zur Energiestrategie 2050. Die ES2050 ist ein erster Schritt, ein durchaus lange diskutierter, heiss debattierter und schliesslich mit Kompromissen versehener – aber es ist ein Schritt vorwärts in die richtige Richtung.

Unser Aargau als Wasserschloss der Schweiz und Energiekanton trägt Verantwortung in der Schweizer Energie- und vor allem Stromlandschaft. Die Energieversorger sind in öffentlicher Hand; wir alle somit Miteigentümer und für einige von uns sind die „Player“ im Energiebereich, seien dies Energieversorger oder Industriefirmen auch unsere Arbeitgeber.

Ein starker Energiekanton Aargau, ein starker Strom-Wirtschaftsplatz Baden-Wettingen ist in unser aller Interesse. Wir tragen Mitverantwortung und können hier und jetzt aktiv mitwirken. Mit einem JA zur Energiestrategie 2050 legen wir die Leitlinien für die Zukunft, für eine erneuerbare Zukunft! Wir entscheiden in welche Richtung es geht und wir geben damit unseren lokalen Unternehmen, seien sie regional, national oder international aktiv, die notwendigen Rahmenbedingungen sicher zu investieren und die erneuerbare, heimische Wasserkraft zu erhalten. Unser Wohlstand, welcher heute mehr als sich unsereiner eventuell bewusst ist, hängt stark von Energie und Strom ab.

Wir erhalten und schaffen damit Arbeitsplätze, sichern den Energie- und Industriestandort Schweiz und schreiten voran, unsere natürlichen Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Wir reduzieren die Abhängigkeit vom Ausland. Darum ein JA am 21.Mai 2017 zur ES2050!

Was ist Ihre Meinung? Tauschen Sie sich mit uns aus - persönlich – am Samstag 6.Mai am Zentrumsplatz in Wettingen. Wir sind für Sie da zwischen 10 – 14 Uhr.

Roman Derungs, glp Wettingen, Einwohnerratskandidat