Alice Suter-Angst feierte am Samstag, den 22. Juni 2019, im Kreise ihrer Familie, bei bester Gesundheit ihren 85. Geburtstag. Zusammen mit ihrem Ehemann Bruno wohnt sie im schönen Eigenheim in Freienwil. Mit grosser Freude halten sie zusammen den Haushalt in Schwung und pflegen ihren Blumen- und Gemüsegarten, gehen einkaufen und machen kleine Ausflüge.

Wir wünschen Alice Suter-Angst nachträglich alles Liebe und Gute, viel Glück und weiterhin gute Gesundheit. Wir danken an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für das schöne Fest.