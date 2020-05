Graffitis in der Segetz-Unterführung

Seit einigen Jahren beobachte ich ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Sprayern und einer von der Stadt beauftragten Reinigungsfirma. Sprayer übersprühen die kahlen Betonwände mit Graffitis, über deren Qualität man sich durchaus streiten kann. Ordinäre Four-Letter-Words sind störend, das ist klar. Kurz darauf fängt eine eine Reinigungsfirma an, die Graffitis wieder zu entfernen. Dieses Spiel zwischen Sprayern und Reinigern dauert nun schon zirka 3 Jahre. Was mich ebenso stört wie hässliche Graffitis ist der grosse Aufwand, den die Reinigungsfirma jeweils betreibt. Die Arbeiten dauern in der Regel zwei bis drei Tage und müssen sehr kostspielig sein. Ich habe den Eindruck, dass Verantwortliche bei der Stadt etwas gar übertriebene Vorstellungen von Sauberkeit haben. Die kahlen Betonwände sind wahrlich keine Augenweide. Ich habe einen Vorschlag an die Stadtverwaltung: Lassen sie die kahlen Betonwände von jungen Graffiti-Künstlern bemalen. Damit würden sie den Anwohnern eine Freude bereiten. Sie selbst müssten sich nicht mehr mit Reinigungsarbeiten befassen und würden erst noch Steuergelder sparen.

Hanspeter Mathys-Budmiger, Solothurn