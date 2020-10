Gratulation zu 20 Jahren Birnelverkauf in Wettingen

Liebe Susanne, seit 20 Jahren stehst Du immer am 1. Freitag nach den Herbstferien auf dem Rathausplatz und engagierst Dich mit viel Herzblut für den Birnel-Verkauf. Der Erhalt der imposanten Feldobstbäume und deren Bewohner ist Dein Antrieb. Nun übergibst Du diese Arbeit in neue Hände und wir bedanken uns von ganzem Herzen für Dein Engagement für diese gesunde Süsskraft. Wir wünschen weiterhin viel Gfreuts in Deinem Alltag, Helen Suter, Monika Egloff und der Vogel- und Naturschutzverein Wettingen.