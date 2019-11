Gratulation zum 20-Jahr-Dienstjubiläum

Am 13. November 1999 begann Corinne Jordi als kaufmännische Mitarbeiterin bei der Franz Burger AG. Seither ist sie mit einem 25% Pensum für die administrativen Aufgaben wie Buchhaltung, Lohnabrechnungen, Korrespondenz, etc. zuständig und erledigt diese Arbeiten zu unserer vollsten Zufriedenheit. Sie ist die freundliche Stimme am Telefon und trägt ihren Teil dazu bei, dass die Kunden sich kompetent beraten fühlen. Gerne übernimmt sie auch zusätzliche Aufgaben, wenn sie damit das Team unterstützen kann. Wir danken ihr für ihre Treue zu unserer Firma und wünschen ihr weiterhin viel Freude und Zufriedenheit bei ihren Tätigkeiten.