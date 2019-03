Am Sonntag, 31. März, kann der Aarauer Peter Reimann, wohnhaft an der Kirchbergstrasse 39 im idyllischen Scheibenschachen, seinen 80. Geburtstag feiern. Der Jubilar ist fünffacher Senioren-Weltmeister im Eisschnelllaufen und frönt seinem Lieblingssport noch heute in alter Frische.

Zu seinem Ehrentag gratulieren ihm seine Familie, seine Freunde und seine Fans herzlich, freuen sich auf viele weitere Stunden in fröhlicher Runde und wünschen dem bekennenden FCA-Anhänger für die Zukunft alles Gute.