Am 21. Juli feiert Anna und am 4. August Josef Küng-Husner, Gänsacker 11 in Frick, ihren 90. Geburtstag.

Liebe Eltern, von Herzen gratulieren wir euch zu diesem runden Geburtstag. Wir freuen uns, dies mit euch zu feiern zu können. Wir wünschen euch beiden, dass ihr noch möglichst viele gemeinsame Zeiten glücklich in eurem Eigenheim verbringen könnt und weiterhin gesund bleibt.

Eure Kinder Sabina, Judith, Christoph, Markus und Lukas mit Familien