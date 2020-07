Am 29. Juli 2020 kann Herr Otto Hochuli seinen 90. Geburtstag feiern. Ursprünglich von Reitnau zugezogen, wohnte Herr Hochuli rund 80 Jahre in Staffelbach . Seit nunmehr drei Jahren lebt er im Alterszentrum Sunnepark in 4622 Egerkingen.

Einwohnerschaft und Gemeinderat gratulieren dem lieben Jubilar von ganzem Herzen zu diesem besonderen Wiegenfest und wünschen für die Zukunft alles Gute, verbunden mit Gesundheit und Wohlergehen.