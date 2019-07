Am 14. Juli 2019 feiert Rosa Wey-Schwegler im Altersheim Falkenstein in Menziken ihren 95. Geburtstag. Früher hegte und pflegte sie mit viel Liebe und Hingabe ihren Blumen- und Gemüsegarten in ihrem Einfamilienhaus in Menziken. Seit fast 10 Jahren ist der Falkenstein nun ihr neues zu Hause. Obwohl ihr Gedächtnis nachgelassen hat, freut sich Rosa Wey-Schwegler immer noch sehr über jeden Besuch und geniesst die Geselligkeit. Die Jubilarin ist auch in ihrem hohen Alter eine ruhige und stets dankbare Person geblieben.

Der Gemeinderat Menziken sowie ihre Tochter, Schwiegertochter und ihre 3 Enkelkinder gratulieren Rosa Wey-Schwegler zu ihrem hohen Geburtstag und wünschen ihr alles Gute, Gesundheit, Wohlergehen und Gottes Segen im neuen Lebensjahr.