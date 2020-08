Gratulation zum 95. Geburtstag

Hanna Hagmann, von allen liebevoll Hanny genannt, ist eine 4fache Mutter, 5fache Grossmutter und 1fache Urgrossmutter.

Sie lebt seit ihrer Kindheit in Menziken, wo sie die Primar- und Bezirksschule, und danach eine Lehre als Damenschneiderin absolvierte.

Danach hat es sie nach Luzern verschlagen, wo sie einige Jahre, und auch die Kriegsjahre verbrachte. Nach ihrer Heirat mit Walter Hagmann haben sie sich wieder in Menziken niedergelassen.

Sie erzählt sehr gerne von ihrer Jugend. Wobei auffällt, dass sie auch gerne mal hin und wieder jemandem einen Streich gespielt hat.

Sie liebt Katzen, davon zeugen die vielen Büsi Kalender und Bilder, die in ihrem Zimmer im Seniorenheim Falkenstein an den Wänden hängen. So hat sie jeweils immer einer Katze ein liebevolles Zuhause geboten, vor allem dem legendären Lampi, den Hanny so recht verwöhnte, dass wir Kinder schon mal eifersüchtig wurden.

Ihre Zeit verbringt sie sehr gerne mit Bilder (aus)malen, welche sie sehr bunt, exakt und genau hervorzaubert.

Hanny ist mit ihren 95 Jahren rüstig und trotz ihres hohen Alters noch geistig flexibel.

Sie hat noch immer ihre Zuversicht, ihren Schalk und ihren Humor, den alle an ihr so sehr schätzen.