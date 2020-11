Gratulation zum 95. Geburtstag

Am 23. November 2020 darf Gertrud Holliger ihren 95. Geburtstag feiern in der Residenz Falkenstein, welches seit dreieinhalb Jahren Ihr Zuhause ist. Hier macht sie täglich ihren kurzen Spaziergang, nimmt an den sozialen Veranstaltungen teil und liest viele Bücher. Sie tauscht sich gerne mit den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern aus und informiert sich regelmässig aus den Zeitungen, Radio und Fernsehen über das Tagesgeschehen. Sie freut sich auch immer über SMS und MMS, die sie auf ihr Natel erhält. Obwohl es recht mühsam ist, auf den alten Handys zu schreiben, antwortet sie postwendend zurück. Besonders freut sie sich über Bilder, die ihr aufs Handy geschickt werden.

Die Corona-Zeit geht nicht spurlos an ihr vorüber. Umso mehr freut sie sich über Besuche aus ihrem Familien- und Freundeskreis. Ihre Angehörigen sowie der Gemeinderat Menziken gratulieren ganz herzlich und wünschen alles Gute und viel Freude im neuen Lebensjahr.