Am Samstag, 17. August 2019 feiert Frieda Schwammberger-Wey an der Mitteldorfstrasse 11 in Dintikon Ihren 97. Geburtstag.

Familie und Freunde sowie die Einwohner und die Behörde von Dintikon gratulieren der Jubilarin von Herzen zu diesem Ehrentag und wünschen ihr für die Zukunft alles Liebe und Gute, vor allem aber viel Gesundheit.