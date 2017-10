Am Samstag, 7. Oktober 2017 können Heidi und Alfred Heiniger-Eichenberger am Riedliweg 2 in Dintikon ihre goldene Hochzeit feiern.

Das Paar gab sich vor 50 Jahren in der Staufbergkirche auf dem Staufberg das Ja-Wort.

Die 3 Töchter und die 5 Enkelkinder mit Familien sowie die Einwohner und die Behörde von Dintikon gratulieren den Jubilaren zum Fest und wünschen den Beiden alles Liebe und Gute.