Herzliche Gratulation zum 90. Geburtstag

Am 1. Mai 2018 darf Anna Koch, Sonnenweg 14, Reinach ihren 90. Geburtstag feiern. Der Gemeinderat sowie die Bevölkerung von Reinach gratulieren ihr dazu ganz herzlich und wünschen Frau Koch viele schöne und frohe Stunden im neuen Lebensjahr.



Liselotte Haldimann, Pfeffikerstrasse 6, Reinach wird am 15. Mai 2018 ebenfalls 90 Jahre alt. Auch ihr gratuliert der Gemeinderat und die Bevölkerung recht herzlich und wünschen ihr viel Glück und gute Gesundheit.



Einen runden Geburtstag darf auch Gertrud Hunziker, Flurweg 1, Reinach feiern. Sie wird am 30. Mai 2018 90 Jahre alt. Der Gemeinderat und die Bevölkerung gratulieren ganz herzlich und senden Frau Hunziker für das neue Lebensjahr die besten Wünsche.

Herzliche Gratulation zum 91. Geburtstag

Adelheid Baumli, Schorenstrasse 17, Reinach feiert am 28. Mai 2018 ihren 91. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Bevölkerung gratulieren Frau Baumli recht herzlich und wünschen ihr viele schöne und frohe Stunden im neuen Lebensjahr.



Herzliche Gratulation zum 92. Geburtstag

Am 21. Mai 1926 darf Hanna Roth, Altersheim Sonnenberg, Reinach ihren 92. Geburtstag feiern, wozu ihr der Gemeinderat und die Bevölkerung ganz herzlich gratulieren und die besten Wünsche senden.

Herzliche Gratulation zum 93. Geburtstag

Alice Decet, Altersheim Sonnenberg, Reinach feiert am 2. Mai 2018 ihren 93. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Bevölkerung gratulieren ihr dazu herzlich und wünschen Frau Decet für das neue Lebensjahr alles Gute.



Am 9. Mai 2018 feiert auch Otto Gloor, Altersheim Sonnenberg, Reinach seinen 93. Geburtstag, wozu ihm der Gemeinderat und die Bevölkerung recht herzlich gratulieren und die besten Wünsche senden.

Ebenfalls den 93. Geburtstag darf Elisabeth Leutwyler, Hombergstrasse 21, Reinach am 24. Mai 2018 feiern. Der Gemeinderat und die Bevölkerung gratulieren auch ihr recht herzlich und wünschen Frau Leutwyler viele schöne und frohe Stunden im neuen Lebensjahr.



Am 31. Mai 2018 feiert zudem Herr Anton Stöckli, Kirchenbreitestrasse 6, Reinach sein 93. Wiegenfest. Herzlich gratulieren ihm der Gemeinderat und die Bevölkerung. Sie wünschen Herr Gloor viel Glück und gute Gesundheit im neuen Lebensjahr.

Herzliche Gratulation zum 95. Geburtstag

Frau Ruth Suter, Höhenweg 2, Reinach darf am 6. Mai 2018 ihren 95. Geburtstag feiern. Dazu gratulieren ihr der Gemeinderat sowie die Reinacher Bevölkerung recht herzlich und wünschen Frau Suter alles Gute im neuen Lebensjahr.

Herzliche Gratulation zum 96. Geburtstag

Am 24. Mai 2018 darf Lotte Gautschi, Winkelstrasse 10, Reinach ihren 96. Geburtstag feiern, wozu ihr der Gemeinderat und die Bevölkerung ganz herzlich gratulieren und Frau Gautschi für das neue Lebensjahr viel Glück und gute Gesundheit wünschen.

Herzliche Gratulation zum 99. Geburtstag

Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren Walter Weber, Genossenschaftsstrasse 5, Reinach recht herzlich zu seinem 99. Geburtstag vom 30. Mai 2018. Für das neue Lebensjahr wünschen sie Herr Weber viele frohe und schöne Stunden.