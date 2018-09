Herzliche Gratulation zum 90. Geburtstag

Frau Apollonia Gautschi, Meyermattweg 4, 5734 Reinach feiert am 24. Oktober 2018 ihren 90. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Bevölkerung gratulieren Frau Gautschi ganz herzlich und wünschen ihr im neuen Lebensjahr viele schöne und frohe Stunden.

Herzliche Gratulation zum 91. Geburtstag

Am 09. Oktober 2018 darf Anna Maria Bertschi, Bachstrasse 27 in Reinach ihren 91. Geburtstag feiern. Der Gemeinderat und die Bevölkerung senden Frau Bertschi die besten Wünsche und gratulieren ihr ganz herzlich.



Herr Oskar Fricker, wohnhaft an der Heinimoosstrasse 27 in Reinach feiert am 15. Oktober 2018 seinen 91. Geburtstag, wozu ihm der Gemeinderat und die Bevölkerung recht herzlich gratulieren und ihm viel Glück und Gesundheit im neuen Lebensjahr wünschen.

Herzliche Gratulation zum 92. Geburtstag

Am 24. Oktober 2018 darf Frau Johanna Ernst, wohnhaft an der Kirchenbreitestrasse 31 in Reinach ihren 92. Geburtstag feiern. Der Gemeinderat und die Bevölkerung gratulieren der Jubilarin ganz herzlich und wünschen ihr viel Glück und Gesundheit im neuen Lebensjahr.

Herzliche Gratulation zum 93. Geburtstag

Frau Hanna Rohr, Hübelacker 10, 5734 Reinach feiert am 16. Oktober 2018 ihren 93. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Bevölkerung gratulieren Frau Rohr ganz herzlich und wünschen ihr alles Gute und viele schöne Momente im neuen Lebensjahr.



Am 26. Oktober 2018 feiert Herr Josef Mathis, wohnhaft an der Wynastrasse 1 in Reinach, ebenfalls sein 92. Wiegenfest. Der Gemeinderat und die Bevölkerung gratulieren dem Jubilar recht herzlich und wünschen ihm viel Glück und frohe Stunden im neuen Lebensjahr.

Herzliche Gratulation zum 94. Geburtstag

Frau Erna Horisberger, wohnhaft am Kirchrain 4 in Reinach, darf am 16. Oktober 2018 ihren 94. Geburtstag feiern. Dazu gratulieren ihr der Gemeinderat und die Bevölkerung ganz herzlich und wünschen der Jubilarin alles Gute und viel Glück im neuen Lebensjahr.

Herzliche Gratulation zum 96. Geburtstag

Am 13. Oktober 2018 darf Herr Arthur Eichenberger im Altersheim Sonnenberg in Reinach seinen 96. Geburtstag feiern. Zu diesem hohen Wiegenfest gratulieren ihm der Gemeinderat sowie die Bevölkerung recht herzlich und wünschen dem Jubilar viele schöne und frohe Stunden im neuen Lebensjahr.