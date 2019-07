Grillplausch der Boninger-Senioren

Der Rastplatz Eichlibann war der Treffpunkt. Peter Wyss begrüsste mit bekannten Klängen aus seinem Musikautomaten die ankommenden Gäste. Die Musik und auch die angenehme Temperatur nach den fast unerträglichen vorgängigen Hitzetagen sorgte für gute Stimmung. Nach gegenseitigen Begrüssungen wurden wir vom Team der Betreuerinnen zu Tisch gebeten. Wie alle Jahre sorgte das Team für ein reichhaltiges Salatbuffet mit Bratwurst oder Cervelats, welches die Gäste sehr genossen. Auch das Dessertbuffet liess nichts zu wünschen übrig. Die Auswahl der selbstgebackenen Torten und Kuchen war exzellent und reichhaltig. Nach dem Essen bediente Peter Wyss nochmals seinen Musikautomaten. Bekannte Melodien luden zum Mitsingen und teilweise sogar zum Schaukeln ein. Nach vielseitigem Gedankenaustausch traten wir bald den Heimweg an. Wir Geniesserinnen und Geniesser danken den Betreuerinnen an dieser Stelle nochmals ganz herzlich. Die monatlichen Treffen, jeweils am ersten Mittwoch des Monats sind eine Bereicherung jedes Seniorenalters. Es wäre schön, wenn jeweils recht viele den Einladungen Folge leisten würden. Begegnungen tun gut und sind Lebensqualität. (mgt)