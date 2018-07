Tage wie diese, am Kantonalen Musikfest in Laufenburg, hätten für die Harmoniemusik Rohrdorf, unter der Leitung von Roland Zaugg, kaum schöner enden können.

Nach Aarburg 2013 holte die HMR erneut den Fest-Sieg in der Harmonie 3. Klasse. Die Mission "Titelverteidigung" ist damit gelungen!

Gestartet ist die HMR mit einem gemeinsamen Mittagessen im Festzelt. Anschliessend stand noch etwas freie Zeit zur Verfügung, gab es doch viel zu Hören und zu Sehen. Sei es auf der Paradestrecke, in den Konzertlokalen oder in den verschiedenen Beizen.

Nach dem Einspielen galt es dann ernst. In der katholischen Kirche spielte die Harmoniemusik Rohrdorf erst das Aufgabenstück „Faces of Proudness“ von Andreas Ludwig Schulte, welches musikalisch sehr gut gelang, mit viel Leidenschaft vorgetragen wurde und sogar einige zum Träumen einlud. Belohnt wurde der Vortrag mit sagenhaften 92.67 von möglichen 100 Punkten. Nach einem Expertenwechsel ging es im Anschluss gleich weiter mit dem Selbstwahlstück „Mazedonia“ von Mario Bürki. Dieses anspruchsvolle Werk, verlangte bereits in den Vorbereitungen den Musikantinnen und Musikanten, wie auch dem Dirigenten enorm viel ab. Das Stück gehört vom Schwierigkeitsgrad her doch eher in die zweite Harmonie-Klasse. Aber auch dieser Vortrag gelang ausgezeichnet und wurde mit 91.67 Punkten belohnt.

Diese beiden Noten gaben ein Gesamttotal von 184,33 Punkten, was für die Harmoniemusik Rohrdorf den Sieg in der dritten Klasse Harmonie bedeutete!

Dies war der wohlverdiente Lohn für eine doch sehr intensive Vorbereitung für die Musikantinnen, Musikanten, aber auch für den Dirigenten Rolli Zaugg. Ihm gebührt sicherlich ein spezieller Dank. Immer und immer wieder versteht er es seine „Pappenheimer“ auf den Punkt genau in Höchstform zu bringen. Mit viel Ausdauer, noch mehr Geduld und manchmal auch einer Portion Hartnäckigkeit kann er immer wieder auf's Neue motivieren.

Die Harmoniemusik Rohrdorf musiziert mit viel Freude und Herzblut, das ist zu spüren.

Herzliche Gratulation und ein grosses Dankeschön an alle, die zu diesem grossartigen Erfolg beigetragen haben!

nme