Um den Junioren für ihren Einsatz und ihre Leistungen in der Vorrunde zu danken, organisierte der Vorstand des FC Olten am vergangenen Samstag einen Kinonachmittag. „Die Mannschaft“, der Dokumentarfilm über die deutsche Nationalelf während der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, stand auf dem Programm. Im Saal des Youcinema, welcher dem FC Olten von Inhaber Konrad Schibli kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Rund 100 Junioren des FC Olten nahmen am Teambuilding-Event teil. Der Anlass, der sicher bald eine Fortsetzung finden wird, kam nicht nur beim FCO-Nachwuchs, sondern auch bei den Eltern der Fussballer gut an.

Von Lino Meyer