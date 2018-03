Der Verband „Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten“ darf voller Stolz seinen hundertfünfundzwanzigsten Jubiläum feiern. Aufgrund des großen Ereignisses fand eine riesige Jubiläumsfeier statt. Das ganze konnte auf dem großen Gelände vom „Air Force Center Dübendorf “ stattfinden.



Das Jubiläum soll mit Spielen geehrt werden!

Durch eine interessante Idee konnte der Erfolg des Jubiläums gesichert werden. Denn im schönen Zentrum von dem Gelände wurde ein Schreiner-Wettkampf durchgeführt. Dabei sind Teams aus allen möglichen Kantonen der Schweiz angetreten. Auch hat die „Schreinerei Toni Suter GmbH“ aus Würenlingen erfolgreich teilgenommen. Es mussten insgesamt acht schwere, jedoch aber auch amüsante Disziplinen überwältigt werden. Darunter wurden beispielsweise folgende Herausforderungen absolviert: Kantholz werfen, Holzarten erkennen, hobeln und Veloparcours.



Ein ganz besonderes Highlight konnte alle Augen begeistern

Die wohl begehrteste Attraktion an dem Tag war ein Rennen mit einem „Schreiner-Akku-Gefährt“. Die Teams durften dabei ihr eigenes „Schreiner-Akku-Gefährt“ im Voraus gestalten und dann beim Jubiläum ihr Können unter Beweis stellen. Bei dem Rennen durch das Gelände hat das Aargauer Gefährt „Starlet“ wahrlich für Stimmung gesorgt und große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das besondere bei „Starlet“ war, dass sie eingebaute Musikboxen hatte und damit für Stimmung sorgen konnte. Würdig haben die Schreiner der „Toni Suter GmbH“ den Aargau vertreten. Verdient haben sie den sechsten Platz, es haben dabei insgesamt 18 Teams mitgemacht.



Das Jubiläum kann mit einem Erfolg glänzen.

Im Nachhinein betrachtet war es ein voller Erfolg. Die Jubiläumsfeier durfte sehr viele fleißige und kompetente Schreiner willkommen heißen. Auch war die Feier meisterhaft gestaltet, was die hohe Besucherzahl nochmal bekräftigt. Vor allem aber werden sich alle Erinnerungen aufgrund des Rennens bestimmt verewigen.



Ein Verband der zu seinem Wort steht und Qualität schätzt.

Der Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten darf über 2100 Schreinereien der deutschen und der italienischen Schweiz repräsentieren. Als aktiver Förderer und Entwickler der Schreinerbranche bietet VSSM sehr viele Dienstleistungen an. Zum Beispiel Dienstleistungen in Sachen Buchhaltung, Mehrwertsteuerberatung und Firmenanalyse. Neben Dienstleistungen ist der Verband auch als kompetenter Berater bekannt. Die Mitglieder und Kunden dürfen ebenfalls Marketing und Werbung für das Schreiner Gewerbe erwarten einschließlich professionellem SEO. Mit einem eigenen Verlag voller Bücher, Lehrmittel und Textilien, ist VSSM auf sein eigenes Weiterbildungszentrum auf dem Bürgenstock sehr stolz. Der Schreiner in Ihrer Nähe würde sich auf Ihren Besuch sicher freuen, bis bald!