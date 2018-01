Die Grünen Schlieren treten bei den nächsten Wahlen mit sechs qualifizierten Kandidatinnen und Kandidaten an. Der erfahrene Gemeindeparlamentarier Dominik Ritzmann (Fahrdienstleiter SBB) führt die Liste an, gefolgt vom zweiten Topkandidaten Manuel Kampus (Koch, in Ausbildung zum Aktivierungstherapeuten), welcher frischen Wind ins Parlament bringen wird. Das Ziel ist klar: Mindestens den 2014 verlorenen 2. Sitz wollen die Grünen wieder zurückgewinnen. Sie setzen sich ein für einen leistungsfähigen und angenehmen ÖV, Fuss- und Veloverkehr, z.B. in der aktuellen Diskussion um die Gestaltung des Bahnhofplatzes und der Güterstrasse. Dazu gehört auch die Erhaltung oder Vergrösserung der Grünräume in Schlieren, wie beispielsweise auf dem Geissweidplatz. Weitere wichtige Themen sind die Schaffung günstigen Wohnraumes, ein griffiger Datenschutz, starke Bildung und eine gute pflegerische Versorgung der Bevölkerung.