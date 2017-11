Die Grünen Möhlin haben anlässlich ihrer Mitgliederversammlung die Traktanden der kommenden Gemeindeversammlung besprochen. Einstimmung sprechen sich die Grünen für die Auszonung der Leigrube aus. Sie bleiben sich damit treu, denn sie haben schon 2011 gefordert, auf die Einzonung des Gebiets zu verzichten. Eine Überbauung von bestem Kulturland am schlecht erschlossenen Dorfrand ist für die Grünen unökologisch und nicht nachhaltig. Noch immer wird in der Schweiz jede Sekunde ein Quadratmeter fruchtbarer Boden versiegelt – wir wollen diese Explosion der Siedlungsflächen wenigstens in Möhlin bremsen.

Bei den weiteren Traktanden gab vor allem das Reglement zur familienergänzenden Kinderbetreuung zu reden. Die Grünen sind wenig begeistert vom geplanten Angebot und hätten sich eine umfassendere Randstundenbetreuung – Stichwort grosse Blockzeiten – gewünscht. Sie stimmen dem Reglement im Sinne eines ersten Schritts in die richtige Richtung dennoch zu, wie auch allen Einbürgerungen, den Kreditabrechnungen und dem Budget. Dass in letzterem der Steuerfussabgleich von 3 Prozent nicht weitergegeben wird, finden die Grünen angesichts der derzeitigen Lage richtig. Die Grünen erwarten jedoch vom Gemeinderat eine umfassende und nachhaltige Finanzstrategie, die aufzeigt, wie die nötigen Investitionen bewältigt werden können.