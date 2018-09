Wer kennt das nicht? Der Berg auf dem Schreibtisch wächst und die Aufgaben stauen sich sich. Gerade wenn verschiedene Abteilungen in ein Projekt involviert sind, ist es als Führungskraft oft schwer, hier einen Überblick zu behalten.

Ein Büro muss jedoch gut strukturiert und ordentlich geplant sein, damit alle Mitarbeiter effizient arbeiten können. Hakt es an einer Ecke, zieht dies oft eine ganze Verzögerungskette nach sich.

Das sorgt dann für Unmut und Frustration bei Angestellten und im Management und macht Aufgaben, die im Grunde einfach und schnell zu lösen wären, oft unnötig kompliziert und zeitaufwendig.

Individualität anerkennen und fördern

Hier gilt es, am selben Strang zu ziehen und eine klare interne Kommunikation zu haben. Wer ist für welchen Bereich zuständig, wer hat welche Aufgabe?

Menschen - und damit Mitarbeiter - sind nun einmal verschieden. Sie arbeiten anders und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

Das bedeutet einerseits, dass jeder einzelne individuelle Stärken und Schwächen hat, die - richtig eingesetzt - dem Projekt zu Gute kommen können, andererseits bedeutet das aber auch, dass die Führungskraft diese Stärken und Schwächen kennen muss, um diese an der richtigen Stelle einzusetzen.

Hierbei gilt es, den Überblick zu behalten. Doch genau das ist manchmal gar nicht so einfach, gerade, wenn es um größere Projekte und viele Mitarbeiter geht.

Die Lösung heißt: Ein gutes und effektives Zeitmanagement gekoppelt mit einer sinnvollen und für alle ersichtlichen Projektplanung. Überschaubar und überprüfbar wird dies mit einem Zeitplan und der dazugehörigen Planungssoftware.

Warum dies so wichtig ist und wie ein gutes Timemanagement Dir im Büro und auch im privaten Leben dabei weiterhelfen kann, das zeigen wir Dir im nächsten Absatz.

Wozu einen Zeitplan erstellen?

Ganz einfach: Wer besser organisiert ist, hat am Ende des Tages mehr Zeit. Das heißt natürlich, dass der besser organisierte Mensch mehr abgearbeitet bekommt. Ebenso heißt das aber auch, dass mehr Zeit für Familie, Freunde, Hobbies und Entspannung da ist. Und noch einen ganz wichtigen Unterschied macht eine gute Zeitplanung aus: Sie sorgt für weniger Stress. Denn wer nach Hause geht, ohne plötzlich zu merken, dass er doch noch etwas auf dem Schreibtisch liegen hat, der wird besser schlafen, am nächsten Tag erholter sein und somit gleich wieder viel besser arbeiten.

Tatsächlich ist Zeitdruck und der damit verbundene Stress nämlich ein ziemlich übler Teufelskreis: Wird eine Aufgabe nicht erledigt, sorgt das dafür, dass wir uns selbst unter Druck setzen. Dies führt zu Stress, der sogar körperliche Auswirkungen haben kann. Das wirklich Gemeine daran: dieser Stress lähmt uns. Anstatt also mit voller Power die Aufgabe doch noch zu erledigen, prokrastinieren wir, schlafen schlecht und sind dementsprechend unausgeruht und unkonzentriert. Aufgaben dauern also länger und es bleibt immer mehr liegen, bis ein richtiger Berg entstanden ist.

Dies gilt für’s Privatleben ebenso wie für den Arbeitsplatz. Gerade in einer Führungsposition muss daher darauf geachtet werden, dass den Angestellten so viel Stress wie möglich erspart bleibt und der Betrieb so effizient wie möglich läuft.

Effektiver mit einem Zeitplan - Doch wie erstellst Du diesen?

Wozu wir einen Zeitplan brauchen, wissen wir nun.

Doch wie kann dieser nun wirklich sinnvoller erstellt werden?

Inzwischen gibt es dafür natürlich schon Programme. Gerade in der Projektplanung werden in Unternehmen heute gern Tools wie dieses von Timewax.de genutzt, um allen Mitarbeitern und Führungskräften eine sinnvolle und übersichtliche Struktur zu bieten.

Solche Programme haben Vorteile für alle Beteiligten:

1. Die Aufgaben für ein Projekt können für die HR übersichtlich dargestellt und so direkt mit den vorhandenen Ressourcen verbunden werden.

2. Projektmanager können neue Ressourcen anfragen, wo diese benötigt werden und ihre eigene Performance übersichtlich kontrollieren.

3. Auch die Mitarbeiter können sich selbst und ihre Arbeit besser kontrollieren und so einen Überblick über eigene Stärken und Schwächen bekommen, sowie ihre Arbeitszeiten im Auge behalten. Mit einer mobilen App und einer Kalenderfunktion haben sie außerdem immer alle Aufgaben griffbereit und können so flexibler arbeiten.

4. Das Management kann jederzeit den Fortschritt des Projektes einsehen und den Erfolg bemessen. Es gibt also keine bösen Überraschungen am Ende, da der Verlauf stets ersichtlich ist.

Ein Zeitplan ist in der Projektplanung also nicht nur praktisch für eine Abteilung, er kann von verschiedenen Positionen innerhalb eines Projektes gleichermaßen für verschiedene Aufgabenbereiche genutzt werden und so die Arbeit erleichtern und gleichzeitig effizienter gestalten.