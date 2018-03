Präsident Thomas Hersperger freute sich, dass er zur diesjährigen Generalversammlung 49 Aktivmitglieder sowie die Delegationen der Aktivriege, der Damen- und Frauenriege begrüssen durfte. In seinem Bericht blickte er auf ein gelungenes Jahr zurück.

Der Bericht des technischen Leiters Jürg Müller wurde traditioneller Weise mit Fotos ergänzt, welche den Anwesenden das vergangene Vereinsjahr nochmals in Erinnerung brachten. Ebenso berichtete das ‚OK Christchindli-Märt’ über den Verlauf des letztjährigen Christchindli-Märts.

Geld für eine 3-tägige Vereinsreise

Dank der Übernahme anlässlich der 1.-August-Feier durch die Turnenden Vereine STV Bremgarten konnte Kassiers Erich Schindler für das vergangene Vereinsjahr einen Gewinn bekanntgeben. Die Jahresrechnung wurde in der Folge genehmigt. Jürg Müller stellte das letzte Mal das Jahresprogramm vor. Höhepunkt des Vereinsjahres 2018 wird die 3-tägige Vereinsreise in den Naturpark ‚Hohen Tauern‘ in Österreich anfangs September sein. Die Reise wird durch die beiden bewährten Organisatoren Gérald Rebmann und Peter Vanal vorgestellt.

Bruno Steinmann ist übernimmt die technische Leitung

Die Vorstandsmitglieder Thomas Hersperger, Bernard Tardy, Erich Schindler, Alex Koller und Fritz Hausherr stellten sich auch dieses zur Verfügung und wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als neuer Techn. Leiter wurde Bruno Steinmann mit grossem Applaus in sein Amt gewählt. Zur Unterstützung der Technischen Leitung stellt sich neben Fritz Hausherr neu auch Rolf Füglistaler zur Verfügung. Wiedergewählt wurden die beiden Revisoren Gerald Rebmann und Peter Vanal sowie Bruno Schmid als Materialverwalter.

Standing Ovation für den abtretenden Jürg Müller

Unter dem Traktandum ‚Verschiedenes‘ fand die verdiente Würdigung von Jürg Müller als Techn. Leiter statt. Jürg Müller wurde an der GV 1994 in den Vorstand aufgenommen. Anlässlich der GV 2006 trat er die Nachfolge von Louis Kuhn als Techn. Leiter an. Neben der Vorbereitung unzähliger Turnstunden organisierte Jürg Müller auch den jährlichen Auffahrt- und den Wintermarsch sowie zahlreiche Exkursionen. Unter der Leitung von Jürg Müller begann die Männerriege auch, jährlich an Turnfesten teilzunehmen. Die Versammlung dankte Jürg Müller mit einer langen Standing Ovation für seine Tätigkeit.