Kürzlich fand die 138. GV der Musikgesellschaft Gunzgen statt. Nach dem Appell begann die GV mit dem Jahresrückblick. Aufgrund von vielen Stichworten der Präsidentin Ursula Hofer verfasste Rolf Bigler, der Vize-Präsident den Jahresbericht. An der GV im März 2017 sei der unaufhaltsame Mitgliederschwund ein Thema. Leider habe der auch in diesem Jahr nicht gestoppt werden können. Beim Empfang des Jodlerclubs Gunzgen, der vom Eidgenössischen Jodlerfest zurückkam, seien offensichtlich interessante vereinsübergreifende Kontakte geknüpft worden. Der Dirigent der Musikgesellschaft ist demnach nun auch Dirigent des Jodlerclubs Gunzgen. Beim Racletteplausch im Juli seien am Freitag wieder viele hungrige und durstige Besucher bewirtschaftet worden. Auch an der 1. August-Feier hätten sich die Musikantinnen und Musikanten vor grossem Publikum präsentieren können. Ein Highlight sei die Teilnahme am Weinfest in Erlach gewesen. Obwohl die Marschmusik am Umzug ziemlich anstrengend war, sei das Fest sowohl musikalisch, wie auch auf kollegialer Ebene ein voller Erfolg gewesen. Am Ehrenmitgliedertag habe es eine Stadtführung in Olten und einen anschliessenden Abstecher in den «Chübu» gegeben. Abgeschlossen wurde das Vereinsjahr mit dem Adventskonzert gemeinsam mit den Jagdhornbläsern Falkenstein-Oberaargau und dem Schlusshock, organisiert vom Saxophon-Register. Nach einem Postenlauf durch Gunzgen, hätten sich alle Teilnehmenden im Restaurant Linde in Kappel aufwärmen können.

Es folgte der Jahresbericht des Muko-Präsidenten Alois Theiler. Auch er sprach von einem musikalisch erfolgreichen Jahr. Er versprach, dass die Musikkommission stets das Beste für den Verein wolle. Um neue Ideen umsetzen zu können, brauche es sowohl vom Verein, wie auch von der Muko viel Geduld, Konzentration und Verständnis.

Unter dem Traktandum Mutationen musste leider der Austritt und die Demission als Fähnrich von Rainer Gizzi bekannt gegeben werden. Neueintritte konnten leider keine verzeichnet werden. Jedoch wurde Cyrill Marbet einstimmig und mit kräftigem Applaus als Beisitzer in den Vorstand gewählt. Kristina Theiler wurde geehrt für 5 Jahre in der Musikkommission. Für langjährige Aktivmitgliedschaften konnten Alois Theiler (45 Jahre), Cornelia Rötheli (35 Jahre) und Michael Ryf (20 Jahre) geehrt werden. Michael Ryf wurde somit zum Ehrenmitglied ernannt. Auch dieses Jahr wurden wieder Fleissprämien für guten Probebesuch verteilt und die Präsidentin Ursula Hofer wurde einstimmig wiedergewählt.

Unter dem Traktandum Verschiedenes wurden organisatorische Dinge, wie Versicherungsleistungen des Vereins, die Gestaltung des Jubilarenkonzerts, die Wichtigkeit der Stückspender oder die Teilnahme an einem ausserkantonalen Musikanlass besprochen.

Zum Schluss dankte die Präsidentin für das Erscheinen und der Vorstand lud für Apéro und Nachtessen in das Restaurant Linde in Kappel ein.