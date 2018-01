Am letzten Mittwoch fand sich rund die Hälfte der Privatwaldbesitzer zur GV in der Rösslistube ein. Christian Müller führte zügig durch die Traktanden und ehrte Walter Meier, der nach 15 Jahren das Kassieramt an Hanspeter Stutz abgab.

Oberförster Dr. Anton Bürgi berichtete über die vom Sturm Burglinde verursachten Waldschäden in seinem Forstgebiet. Ungefähr ein Viertel der Jahresholzernte lag auf dem Waldboden. Lothar 1999 aber war im Vergleich zu Burglinde dreimal schlimmer. Insofern ist der Wohler Wald glimpflich davon gekommen. Der grösste Teil des Fallholzes muss als Schnitzelholz verkauft werden und deshalb werden die Preise für Wertholz nicht allzu stark tangiert. Wenn sich eine abgebrochene oder umgestürzte Fichte auf einem Waldgrundstück findet, muss dies unbedingt dem Forstamt gemeldet werden, damit sie entfernt werden kann. Sonst droht eine Borkenkäferinvasion.

Den Abschluss der GV bildet jeweils ein Fachvortrag. Der ehemalige Kreisförster Erwin Jansen , auch ein passionierter Jäger, klärte die Frage, ob es in unserer Gegend zuviel Rotwild hätte. Rotwild (nicht Rehe) ist sehr gefrässig. Ein Hirsch frisst locker 30kg Gras pro Tag, liebt auch junge Fichten und Eichen. Das Rotwild streift im Umkreis von 30 bis 50 km in der Gegend umher. Gezählt wurden in der Gegend Mutschellen-Kelleramt etwa 30 Stück. Vorläufig besteht bei dieser eher geringen Anzahl keine Gefahr für grosse Waldschäden die durch Rotwild entstehen können. Eine Jagdgruppe Mutschellen-Kelleramt-Bremgarten wurde speziell für die Rotwildbeobachtung gegründet. Weitere interessante Details und Fotos machten diesen Vortrag zu einem Erlebnis.

Heinrich Hubeli, Wohlen