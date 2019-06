Ein Jahr lang haben die 17 Turnerinnen und Turner im Alter von 7 - 12 Jahren jeden Freitagabend trainiert. Am Samstag, 15, Juni war es endlich soweit, sie zeigten zum ersten Mal ihre Gymnastik-Vorführung, und dies vor einem grossen Publikum am grössten Sportanlass der Schweiz, am eidgenössischen Turnfest. Die Gymnastikvorführung Bühne in der Sparte Vereinswettkampf war für alle Kinder ein neues Erlebnis. Als Newcomer und wohl jüngste Gruppe unter allen, stand der Spass im Vordergrund. Jedes Kind gab sein Bestes und alle dürfen mit ihrer Leistung mehr als zufrieden sein. Als Abschluss dieser intensiven Trainingszeit durfte die Turnerschar sogar noch zweimal auf der Stadtbühne ihr Können zeigen. Eine Show, welche alle Zuschauerinnen und Zuschauer begeisterte.

Im neuen Schuljahr wird fleissig in der Frohheimturnhalle weiter mit dem Fokus Gymnastik, Geräteturnen und Tanz geturnt. Das Ziel steht noch nicht fest aber eines ist klar: der Spass an der Bewegung und am gemeinsamen Erlebnis steht im Vordergrund.