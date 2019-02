Die Handballjuniorinnen der HSG Oensingen gewinnen gegen den TSV Frick den Cupfinal der Region Aargau/Nordwest Kategorie FU16 mit 29:20!

Die Fans der HSG Oensingen reisten für den Cupfinal mit einem Car nach Frick und unterstützten die Mädchen mit Trommelwirbel und Fangesängen während des ganzen Spiels. Vor einer tollen Kulisse mit 150 Zuschauern auf der Tribüne und am Spielfeldrand wurden beide Mannschaften während 60 Minuten frenetisch angefeuert. Die Sporthalle in Frick verwandelte sich in einen Hexenkessel.

Die Oensinger-Handball-Mädchen starteten gut ins Spiel und lagen schon früh in Front. Frick hielt jedoch gut dagegen und konnte das Spiel bis zur 10. Minute relativ ausgeglichen gestalten. Die HSG Oensingen kam je länger das Spiel lief immer besser in Fahrt. Das sehr flexible Verteidigungssystem funktionierte immer wie besser und der Vorsprung konnte kontinuierlich ausgebaut werden. Bis zur Pause lagen die Oensingerinnen mit 11 Toren vorentscheidend in voraus.

In der zweiten Halbzeit wurde der Vorsprung dann gekonnt verwaltet. Die individuelle Stärke im 1 gegen 1 sowie die ausgezeichnete Beinarbeit in der Verteidigung waren wesentliche Eckpfeiler für den souveränen Sieg. Ein erfolgreich verwandelter Penalty war dann auch für das Schlussresultat zum 29:20 verantwortlich.

Die 15 Mädchen des HSG Oensingen trainieren 3-4mal in der Woche und konnten mit dem Cupsieg nun den Lohn für Ihre harte Arbeit während der Saison einfahren.

Es ist eine Freude zu sehen mit welcher Motivation und welchem Ehrgeiz die 11-15 Jährigen den Handballsport leben und als Team immer wie stärker zusammenwachsen. Die sehr professionelle Arbeit von den erfahrenen Trainerinnen und Trainern zeigt mit dem tollen Cuperfolg allmählich seine Wirkung.

Der HV Oensingen freut sich über jedes neue Mitglied im Training. Trainingszeiten momentan jeweils im Sportzentrum Bechburg:

Dienstags ab 17.00 Uhr - 20.30 Uhr

Donnerstags ab 17.00 Uhr - 20.00 Uhr

Freitags ab 17.00 Uhr - 19.00 Uhr

Bei Fragen steht Ihnen der Präsident des HV Oensingen Maximilian Geier unter 076 558 71 56 zur Verfügung.