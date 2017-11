Bereits zum fünften Mal fand auf der Jugendarbeitsstelle Surbtal in Würenlingen der generationenübergreifende Handykurs statt. In Zusammenarbeit mit dem Seniorenrat Würenlingen werden seit anfangs 2016 Handykurse für die etwas ältere Generation veranstaltet. Am vergangenen Mittwochnachmittag trafen acht Seniorinnen und Senioren mit ihren Smartphones und Tablets auf neun erwartungsvolle Jugendliche. Die Jugendlichen, welche aus Lengnau, Endingen, Freienwil und Würenlingen angereist waren, zeigten mit grosser Geduld und hohem Engagement die Bedienung der Geräte und klärten eifrig die Fragen der Teilnehmenden. Während dem Kurs entstanden lustige und unbeschwerte, teilweise aber auch ernste Gespräche zwischen den Generationen. Der Nachmittag war wieder einmal mehr für alle Beteiligten sehr lehrreich, spannend und zwischendurch äusserst amüsant. Beide Generationen konnten einiges voneinander profitieren. Auch im 2018 wird es die Möglichkeit geben, sich Wissen via Handykurs anzueignen oder weiterzugeben. Interessierte Seniorinnen und Senioren dürfen sich gerne an den Seniorenrat Würenlingen melden. Interessierte und Smartphone-kennende Jugendliche können sich jederzeit an die JAST wenden. Der Seniorenrat Würenlingen und die JAST freut es ausserordentlich, dass dieser Anlass jeweils so gut besucht wird und dieser für beide Seiten so gewinnbringend ist.