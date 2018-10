Am Freitag fand die Hauptübung 2018 der Feuerwehr Gebenstorf-Turgi an der Feldtrasse in Gebenstorf statt. Tolles Wetter und ein grosser Publikumsaufmarsch beflügelten die Feuerwehr Frauen und Männer zu einer Topleistung. Moderiert von Vizekommandant Tobias Keller wurden sämtliche Facetten einer gut funktionierenden Feuerwehr gezeigt. Es wäre natürlich Super wenn sich der eine oder andere Zuschauer dazu entschliessen könnte der Feuerwehr beizutreten. Der Bestand ist momentan an der unteren Grenze und Nachwuchs ist sehr Willkommen.

Urs Bätschmann